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Анатолий Локоть предложил увековечить имя новосибирской космонавтки Анны Кикиной

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В ее честь могут назвать школу или планетарий.

Мэр Новосибирска предложил увековечить на карте города имя нашей землячки — женщины-космонавта Анны Кикиной, недавно вернувшейся из полета на МКС.

«Поступает очень много предложений отразить полет в истории нашего города. Есть предложения присвоить звание почетного жителя города. Присвоить имя ее школе, муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Планетарий», — сказал Анатолий Локоть в ходе пресс-конференции. Градоначальник поручил создать оргкомитет для проработки предложений ко Дню города.

В октябре прошлого года Анна Кикина первой из российских космонавтов отправилась на МКС на космическом корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между «Роскосмосом» и NASA.

Фото: vk.com/roscosmos

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