Андрей Травников — о необходимости повысить приоритет цифровизации социальной сферы

В ходе заседания «Итоги и перспективы социального и демографического развития Новосибирской области» губернатор поставил задачу повысить приоритет цифровизации соцсферы, расширить применение социальных сертификатов, реабилитации.

«Сфера социальной защиты должна стать приоритетной при проведении цифровизации. Это важнейшая тема и приоритет для работы как минимум двух министерств, в том числе, министерства цифрового развития.

Это удобно для жителей, причем самых разных категорий – вплоть до старшего возраста. В прошлом году через Госуслуги в сфере соцзащиты было сделано 248 тысяч запросов. В сумме, в прошлом году, за счет перевода работы в цифровую форму, мы сэкономили для жителей нашего региона 28 лет жизни.

Важный аспект: это полностью переворачивает систему взаимоотношений между гражданином и государством. Благодаря цифровым сервисам не человек ходит к власти и просит то, что ему положено, а власть находит этого человека – проактивно, упрощенно – и предоставляет ему с максимальной экономией времени то, что он заслуживает, то, что ему требуется.