Андрей Травников — о необходимости повысить приоритет цифровизации социальной сферы

Глава региона провел заседание «Итоги и перспективы социального и демографического развития Новосибирской области».
В ходе заседания «Итоги и перспективы социального и демографического развития Новосибирской области» губернатор поставил задачу повысить приоритет цифровизации соцсферы, расширить применение социальных сертификатов, реабилитации.
«Сфера социальной защиты должна стать приоритетной при проведении цифровизации. Это важнейшая тема и приоритет для работы как минимум двух министерств, в том числе, министерства цифрового развития.
Это удобно для жителей, причем самых разных категорий – вплоть до старшего возраста. В прошлом году через Госуслуги в сфере соцзащиты было сделано 248 тысяч запросов. В сумме, в прошлом году, за счет перевода работы в цифровую форму, мы сэкономили для жителей нашего региона 28 лет жизни.
Важный аспект: это полностью переворачивает систему взаимоотношений между гражданином и государством. Благодаря цифровым сервисам не человек ходит к власти и просит то, что ему положено, а власть находит этого человека – проактивно, упрощенно – и предоставляет ему с максимальной экономией времени то, что он заслуживает, то, что ему требуется.
Сертификаты – это универсальный инструмент, который позволяет решать и застарелые проблемы, выполнять традиционные обязательства государства. Нужно двигаться дальше – следующая категория, это сертификаты на улучшение жилищных условий для многодетных семей. И этот инструмент нужно смело поддерживать и развивать.
Актуальным направлением остается реабилитация. В первую очередь, в связи с тем, что мы запустили программу реабилитации для участников специальной военной операции. Один из важных элементов успеха этой программы – наличие достаточных мощностей, а самое главное – выбора тех организаций, которые могут предложить эти услуги. Нужно постоянно вести переговоры, помогать получать лицензии, стимулировать получение оборудования, расширять количество организаций, которые могли бы войти в программу реабилитации вообще. А конкретно сейчас – в программу реабилитации бойцов СВО.
Мы присоединились к пилотному проекту партии «Единая Россия» сопровождения бойцов не только в том случае, когда они оставляют воинскую службу по ранению или завершению контракта, но и тех ребят, которые приезжают сюда в краткосрочный отпуск. Просьба – подключиться к этой работе и постараться найти те формы заботы и услуг, которые необходимы этим бойцам. Времени на отпуск им выделяется не так много, надо и с родными пообщаться, и здоровье поправить, решить какие-то бытовые задачи. Под программой реабилитации понимаю и эту работу», – подчеркнул Андрей Травников.
О применении современных управленческих практик в решении вопросов социальной политики региона главе области доложила министр труда и социального развития Елена Бахарева. В Новосибирской области сформирована эффективная, целостная система социального сопровождения граждан. За последние пять лет введено более 20 новых мер поддержки, а всего меры социальной поддержки получают около 970 тысяч жителей области. Оформить пособия становится все проще благодаря цифровой трансформации и переводу их в электронный формат.
В ходе круглого стола об участии системы здравоохранения в социально-экономическом развитии Новосибирской области Губернатору доложил министр здравоохранения Константин Хальзов. Модернизация первичного звена позволяет повысить доступность медицинской помощи – так, в 2022 году каждый второй взрослый житель Новосибирской области прошел диспансеризацию или профилактические осмотры.
Министр образования Сергей Федорчук доложил главе региона о ключевых векторах развития образования в Новосибирской области, вызовах и эффективных решениях. Регион занимаем первое место по количеству школьных технологических кружков, четвертый год является лидером национальной технологической олимпиады, входит в тройку лидеров по результатам АгроНТИ.
Фото: nso.ru
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