Виктор Толоконский возглавил совет директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр»

В качестве председателя совета директоров Виктор Толоконский будет курировать общую стратегию развития, пожалуй, главной деловой площадки Сибири и Дальнего Востока, приоритетными направлениями которой остаются экономическое развитие макрорегиона и продвижение Сибири на российском и мировом рынках.

В беседе с НДН.инфо господин Толоконский отметил, что говорить о планируемых в «Экспоцентре» изменениях пока рано. На площадке выставочного комплекса работает профессиональная команда, которая накопила большой опыт в организации и проведении различных крупных мероприятий, считает экс-политик.

«Ждать каких-то кардинальных изменений не следует, все уже отлажено. Одна из первых моих задач — как раз погрузиться в этот процесс, адаптироваться к календарю выставок и мероприятий, которые запланированы на 2023 год. Здесь я скорее дополняю работу наших специалистов, но никак не меняю. В то же время, на мой взгляд, каждая выставка, которая проводится в настоящем, является шагом в будущее. Поэтому хотел бы быть полезен руководителям проектов и «Экспоцентра» в подготовке мероприятий на следующий год», — сказал Виктор Толоконский.

Фото: Анна Мандрикян