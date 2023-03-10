25 херсонских семей получили господдержку на покупку жилья в Новосибирской области

Еще 17 государственных жилищных сертификатов вручены жителям Херсона и Херсонской области, которые переехали в наш регион на постоянное место жительства. Первая партия – восемь семей – получили сертификаты месяц назад, в середине февраля 2023 года.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков подчеркнул, что программа поддержки граждан, покинувших город Херсон и Херсонскую область, стартовала в конце прошлого года. На сегодняшний день в министерство строительства с заявлениями о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья обратились 42 человека, 25 из них уже получили сертификаты. Более того, две семьи уже приобрели себе жилье, средства перечислены по заключенным договорам купли-продажи 7 марта 2023 года.



«С помощью сертификата граждане смогут приобрести жилье по договору купли-продажи на первичном или вторичном рынке на территории всей Новосибирской области. Срок действия сертификата неограничен. Сегодня своим правом могут воспользоваться уже 25 семей, на данные цели в Новосибирскую область поступили средства для приобретения жилья – 83,1 млн рублей», – отметил министр.



Напомним, обратиться за государственной поддержкой на приобретение жилья могут жители Херсона и Херсонской области, которые выбрали наш регион для постоянного места жительства. Заявления принимаются в министерстве строительства Новосибирской области.



После приобретения жилья по сертификату, гражданам необходимо представить в министерство строительства договоры купли-продажи и выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на приобретенное жилье. После этого средства по сертификату будут перечислены в течение пяти рабочих дней на счет продавца, с которым гражданин заключил договор купли-продажи.



С информацией о порядке предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения можно ознакомиться на сайте министерства строительства Новосибирской области в разделе «Жилищные программы».