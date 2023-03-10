Как подать заявку на получение реабилитационного сертификата для участников спецоперации?

Предоставление реабилитационного сертификата, включающего межведомственный комплекс мер, организовано в Новосибирской области в цифровом формате, что позволит минимизировать сбор справок и бумаг для участников СВО и сделать получение сертификата простым и доступным.

С 1 марта в Новосибирской области стартовал губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для участников СВО». С помощью реабилитационного сертификата участники СВО, получившие ранения или травмы, смогут пройти комплексную социальную и психологическую реабилитацию. Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области обеспечило онлайн-взаимодействие всех ведомств, участвующих в проекте, через государственные информационные системы и реализовала возможность дистанционной подачи заявки на предоставление услуги на сайте МФЦ.

Кроме того, по номеру горячей линии 122 можно проконсультироваться по получению реабилитационного сертификата и оставить заявку на его оформление.

Реабилитационный сертификат дает возможность воспользоваться услугами по социально-медицинской помощи, психологической реабилитации, услугами по трудоустройству, повышению квалификации, переобучению, пройти физкультурно-оздоровительные мероприятия. Сертификат выдается бесплатно, действует в течение года. Решение о предоставлении принимается в течение 14 рабочих дней со дня подачи заявления.