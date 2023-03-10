Возвращение новосибирской космонавтки Анны Кикиной на Землю отложили на 12 марта

Погода продолжает вносить свои коррективы в возвращение новосибирской космонавтки Анны Кикиной на Землю, пишет VN.ru. NASA опубликовало новые сведения о начале отстыковки корабля с космонавтами от МКС.

Пятая по счету российская женщина-космонавт Анна Кикина должна была вернуться на Землю 9 марта, но возвращение отсрочили, так как в месте посадки корабля Crew Dragon неблагоприятная погода — сильный ветер.

Предполагалось, что корабль произведет отстыковку от МКС 10 марта, но специалисты решили перенести возвращение еще на день. По последней информации, космический корабль должен отстыковаться от Международной космической станции 11 марта в 10:05 по московскому времени. Прибытие к берегам Флориды намечено на 12 марта в 05:19 по столичному времени. Вместе с Анной на Землю вернутся астронавты Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката.