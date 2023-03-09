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Андрей Травников поручил активизировать работу с детьми в Новосибирской области

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Губернатор заявил о необходимом развитии молодежных центров и повышении внешкольной занятости ребят.

pixabay.com

В Новосибирской области эффективно реализуется план мероприятий в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года – создана сеть молодежных центров, прорабатываются вопросы повышения занятости детей и подростков. Эта работа в 2023 году должна быть актуализирована.

Ход реализации мероприятий по обеспечению комплексной безопасности детей, соблюдению их прав и законных интересов рассмотрен 9 марта на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Новосибирской области (ПДКС), прошедшем под руководством губернатора Андрея Травникова. Глава региона подчеркнул значимость реализации плана мероприятий по работе с детьми и подростками, поручил уделить особое внимание его актуализации, в частности, подготовить предложения по дополнительным мероприятиям плана в 2023 году, продолжить развитие молодежных центров региона, а также продолжить работу по повышению внешкольной занятости детей.

Министр труда и социального развития Елена Бахарева отметила, что всего в регионе на базе социально ориентированных общественных организаций и молодежных объединений министерством образования Новосибирской области создано 13 «Открытых пространств» для детей в молодежных центрах и 57 – в сельских ДК в Куйбышевском, Венгеровском, Татарском районах. План мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом Российской Федерации на период 2018-2027 годов, включает более 100 мероприятий, объединенных в 7 разделов, в том числе – здоровьесбережение, благополучие семей с детьми, развитие, обучение, воспитание детей, инфраструктура детства, защита детей, оставшихся без попечения родителей, качество жизни детей-инвалидов, безопасность детей.

Как доложил начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области Алексей Бабий, в регионе реализуются проекты «Безопасное детство», «Семья – Безопасное детство», «Твой выбор», «Защита», «Занятость», «Контакт», «Лидер», «Подросток». В работе акцент делается, в том числе, на раннее выявление семейного неблагополучия, сохранение кровной семьи.

Также в ходе заседания ПДКС рассмотрены меры по выявлению и пресечению распространения на интернет-ресурсах экстремистских материалов и заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. С основным докладом по вопросу выступил заместитель руководителя администрации – руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

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