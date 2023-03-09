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Не все собственники квартир в доме на Линейной,39 в Новосибирске получат выплаты

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«На сегодняшний день проводится ознакомление собственников с размером возмещения за изымаемые жилые помещения», — сообщили в городской администрации.

nso.ru

Мэрия Новосибирска продолжает вести переговоры о выплатах с собственниками квартир в доме на Линейной, 39, где утром 9 февраля произошел взрыв газа.

Как сообщает «МК в Новосибирске», из 60 квартир во взорвавшемся доме в частной собственности находятся 58 помещений. Шесть квартир были взяты в ипотеку, три не были зарегистрированы в Росреестре. Отмечается, что собственники еще четырех квартир погибли.

В городской администрации отметили, что вопрос по выплатам в каждом конкретном случае решается индивидуально.

Также сейчас завершается оценка квартир для выплаты собственникам квартир компенсаций на приобретение новых жилых помещений.

В муниципалитете не назвали точную стоимость оценки квартир в доме на Линейной, 39.

«На сегодняшний день проводится ознакомление собственников с размером возмещения за изымаемые жилые помещения», — прокомментировали в мэрии.

Если собственников устроят суммы компенсаций, то они должны будут подписать документы и получить деньги.

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