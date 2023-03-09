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Разрешение на оружие не получили почти 15% желающих в Новосибирской области

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Напомним, что с марта прошлого года в России действует новый порядок выявления медицинских противопоказаний к владению оружием.

pxhere.com

Областной наркодиспансер подвел итоги за год работы по новым правилам медицинского освидетельствования претендентов на владение оружием.

Новый порядок выявления медицинских противопоказаний к владению оружием действует в России с 1 марта прошлого года. Медицинское освидетельствование владельцев и потенциальных владельцев оружия с этого момента имеют право проводить только государственные и муниципальные медорганизации, частным медучреждениям запретили выдавать соответствующие справки.

Наркологи отмечают, что за прошедший год количество отказов выросло — 14,5% обратившихся в Новосибирский областной наркодиспансер за допуском к оружию, не смогли его получить.

Процедура, включающая осмотр врачом-психиатром, психопатологическое исследование и освидетельствование психиатром-наркологом, а также химико-токсикологическое исследование биологических сред на наличие наркотиков и психотропных веществ, позволяет своевременно выявить заболевания, препятствующие владению оружием. Медкомиссия требуется всем, кто впервые оформляет разрешение. Для тех, у кого уже есть оружие, процедуру требуется повторять не реже, чем раз в пять лет.

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