Новосибирская космонавтка Анна Кикина возвращается на Землю

Женщина-космонавт из Новосибирска Анна Кикина собирается вернуться на Землю, однако планам мешает непогода. Американский пилотируемый корабль Crew Dragon уже готовится к расстыковке с Международной космической станцией (МКС) и прибытию в США.

Изначально планировалось, что Анна отправится утром 9 марта. Она уже передала дела соотечественнику Андрею Федяеву, прибывшему несколько дней назад. Об этом сообщил «Роскосмос» в своем официальном Telegram-канале.

«Специалисты ночью провели брифинг по погодным условиям и приняли решение отказаться от изначально планировавшегося времени отстыковки утром в четверг, 9 марта, из-за сильного ветра в месте приводнения», – цитирует NASA издание «Интерфакс».

Сейчас планируется провести расстыковку не ранее ночи на 10 марта (по московскому времени).

Анна Кикина прибыла на орбитальную станцию в октябре 2022 года на Crew Dragon в составе международного экипажа. Она стала первым российским космонавтом, полетевшим на американском корабле в рамках соглашения между РФ и США о перекрестных полетах. К настоящему моменту Анна – единственная женщина в российском отряде космонавтов.

Фото: архивы пресс-служб