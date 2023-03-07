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Домашние животные, экзотические растения и путешествия: новосибирские женщины — о нестандартных презентах на 8 марта

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В числе оригинальных подарков также оказались живые бабочки, набор рыбака и летняя резина.

Аналитики SuperJob провели опрос и выяснили, какие самые необычные подарки в Международный женский день получали новосибирские женщины.

Лидирующие позиции в этом рейтинге занимают комнатные растения и домашние животные. Традиционный подарок женщинам на 8 Марта – цветы, но, если их дарит мужчина, от которого такого знака внимания не ждали, или растение экзотическое, подарок может удивить. Еще одним вариантом запоминающегося презента стал домашний питомец. Кто-то не ожидал получить в подарок украшения, сертификаты на разные активности, одежду и обувь, а кого-то удивили путешествием, посудой или бытовой техникой.

Среди других оригинальных презентов женщины называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, живых бабочек и лотерейный билет.

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