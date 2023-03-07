Андрей Травников поздравил женщин Новосибирской области с 8 марта

Андрей Травников вместе с сотнями новосибирцев стал гостем концертной программы «Да здравствует Женщина!», посвящённой празднованию 8 марта. Мероприятие состоялось на сцене Новосибирского музыкального театра.

Глава региона от имени всей мужской половины населения области поздравил женщин с праздником, который «сперва у мужчин создаёт настроение, а потом мы стараемся поднять настроение вам». «В вашем лице хотел бы поблагодарить всех женщин России. В последние годы, а особенно в последние месяцы мы особенно часто рассуждаем о традиционных духовно-нравственных ценностях, и ваша женственность – самая большая традиционная ценность для нас. Вы – те самые, кто веками побуждали режиссёров и артистов, поэтов и писателей, художников – творить, задаваться разгадкой тайн вашей души, бороться за ваши внимание и любовь, даже когда они были тайными или безответными – всё равно бороться. Сегодня, в современном мире, вы берёте на себя груз забот наряду с мужчинами, при этом остаётесь женственными, умеете прощать и примирять. Вы достаточно успешно боретесь за своё равноправие, осваиваете мужские профессии, занимаете высокие ответственные посты. Но, даже взвалив на себя груз ответственности и строгой работы, вы остаётесь женщинами и иногда даже в профессиональных интересах пользуетесь своими секретами и тайным оружием. И, что удивительно – мы понимаем, что вы этим пользуетесь, но с удовольствием принимаем это и подчиняемся.

Особые слова благодарности – женщинам-сибирячкам за то, что вы такие спокойные, уравновешенные, уверенные, когда это необходимо – напористые. За то, что вы поддерживаете всех нас в это непростое время, когда все мы боремся за правое дело. Эта борьба зачастую сопряжена с болью и горем, и вы острее, чем мужчины, это чувствуете, но, тем не менее, объединяете людей вокруг себя и так же стойко проявляете настоящие патриотические чувства. Вы – наша настоящая ценность, и от имени всех новосибирских мужчин обещаю, что мы будем эту ценность хранить и приумножать заботой и вниманием», – поздравил жительниц Новосибирской области Андрей Травников.