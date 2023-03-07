Андрей Травников вручил знаки отличия «За материнскую доблесть»

Возраст самой молодой мамы – 32 года. У нее 5 детей, она проживает в Каргатском районе.

Знаком отличия «За материнскую доблесть» награждаются матери, родившие, усыновившие, и воспитавшие пять или более детей. Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 50 000 рублей без учета налога на доходы физических лиц. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери.