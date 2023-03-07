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В России может появиться «паспорт семьи мобилизованного»

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В документе прописываются различные потребности родных мобилизованного — от необходимых ремонтных работ до денежных выплат.

pxhere.com

На встрече по видеосвязи с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым президент России Владимир Путин поддержал идею распространения «паспорта семьи мобилизованного» по всей России, пишет НДН.инфо. В Курганской области семьи мобилизованного имеют документ, в котором содержится информация о их потребностях — этот механизм и поддержал президент.

«Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного — очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — отметил глава государства.

В документе у жителей области написаны различные потребности: необходимый ремонт кровли жилища, проблемы с газификацией, медицинские нужды, а также потребности, связанные с выплатой материальной помощи. Когда именно планируется распространить инициативу Курганской области по всей России, президент не уточнил.

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