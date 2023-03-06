Оснащение Новосибирской области мобильным интернетом обсудили в региональном правительстве

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона рассмотрел вопросы развития инфраструктуры связи в области в 2022-2023 годах.

«Напомню, в 2018 году я высказывал замечания к подходам по реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» – в те годы все завершалось установкой столба с вайфай посредине села. Мы тогда сказали – нет, в Новосибирской области мы одновременно будем подключать социальные объекты, органы власти, сегодня подключаем отдельные домохозяйства, идем большими темпами, и в ближайшие годы везде, где связь необходима, она будет. Можете заверить жителей даже малых населенных пунктов, как минимум от 100 человек, что у каждого будет и связь, и интернет, и все соответствующие современные сервисы.



Не менее значимая работа – в прошедшем году мы помогли восстановить и организовать связь, в том числе интернет, в отдельных населенных пунктах Беловодского района. Спасибо за эту работу – своих не бросаем!» – подчеркнул глава региона, обращаясь к участникам совещания.



Об итогах развития в 2022 году инфраструктуры связи на территории малых населенных пунктов Новосибирской области в рамках мероприятий региональных и федеральных проектов и задачах на 2023 год губернатору доложил министр цифрового развития и связи области Сергей Цукарь.



На территории Новосибирской области сохраняются высокие темпы развития инфраструктуры связи, в том числе в малых населённых пунктах, что подтверждается данными федеральной службы государственной статистики. По данным Росстата, обеспеченность домохозяйств региона широкополосным доступом к сети «Интернет» по итогам 2021 года составила 83,8%, по итогам 2022 года – более 86%. Новосибирская область входит в число лидеров в стране по доступности скоростного проводного интернета и занимает третье место в Российской Федерации.



Развитие инфраструктуры связи на территории Новосибирской области в настоящее время обеспечивается в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства – УЦН 2.0 и государственной программы Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области».



За период 2021-2022 годов в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета обеспечено сотовой связью 17 населённых пунктов Новосибирской области, с населением 7,6 тыс. жителей: 10 в 2021 году, 7 в 2022 году. За тот же период в рамках федерального проекта обеспечено сотовой связью 70 населённых пунктов с численностью от 100 до 500 жителей: 41 н. п. в 2021 году, 29 н. п. в 2022 году.



В 2023 году в рамках госпрограммы и федерального УЦН голосовой сотовой связью и мобильным интернетом будет обеспечено рекордное число населенных пунктов – еще 74 населенных пункта области: 50 по УЦН, 24 по госпрограмме.



Важной задачей федерального и регионального проектов, помимо обеспечения сотовой связью, было обеспечение проводным высокоскоростным интернетом социально значимых объектов. За период 2021-2022 годов в рамках госпрограммы обеспечены высокоскоростным проводным доступом к интернету 4,3 тыс. домохозяйств в 96 населенных пунктах области с численностью от 100 до 500 жителей: 2,5 тыс. домохозяйств, или 55 н. п., в 2021 году, 1,7 тыс. домохозяйств, или 41 н. п., в 2022 году.



На территории Беловодского района Луганской Народной Республики в 2022 году была существенно улучшена голосовая связь, организован в нескольких населенных пунктах мобильный интернет, расширена емкость связи в самом Беловодске, селах Бараниковка, Шуликовка, в которых появилась устойчивая голосовая связь и мобильный интернет.