Какую сумму новосибирские мужчины потратят на подарки коллегам-женщинам к 8 марта?

Новосибирцы поделились, как празднование 8 марта проходит на их рабочем месте. Выяснилось, что подарки женщинам дарят в 97% компаний, об этом говорят результаты опроса сервиса «Зарплата.ру. При этом мужчины на 23 февраля получают подарки реже – в 91% компаний. Женщины чаще оплачивают подарки мужчинам полностью из своего кармана — так сказали 46% респонденток.

«Тогда как на 8 марта полностью за свой счет подарки покупает лишь 31% мужчин; в 10% случаев спонсором подарков выступает компания, а еще в 59% компания и мужская часть коллектива делят расходы между собой», — сказано в исследовании.

Среди опрошенных 34% мужчин сбрасываются на подарки по 400-500 рублей. Ещё 33% — более, чем по 500 рублей; 20% — по 200-300 рублей, по 100-200 рублей сдают в 4% компаний.

«У 85% респондентов организацией праздника на рабочем месте занимается мужской коллектив, у 15% — эта обязанность возлагается на HR-департамент. «Новосибирские мужчины чаще водят женщин-коллег в ресторан (24% против 11%), реже устраивают на 8 марта фуршет (58% против 76%)», — отмечают эксперты.

Праздничный стол и развлечения на 8 марта оплачивает компания у 25% респондентов, у 24% — угощают мужчины, у 45% — компания и мужская часть коллектива делят расходы.