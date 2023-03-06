Новосибирцы рассказали о первых в 2023 году укусах клещей

5 марта в Новосибирской области зафиксировали первые случаи укусов клещей, пишет «АиФ-Новосибирск». Об укусах сообщили в администрации Куйбышевского района. Местные власти отметили, что клещи просыпаются сразу после установления плюсовой температуры.

В центральной районной больнице прокомментировали, что в медучреждение поступила вакцина от клещевого энцефалита.

Делать прививку рекомендуется за несколько месяцев до начала активизации клещей. Прививки обязательно нужно ставить тем, кто весной и летом часто бывает в парках и лесах.