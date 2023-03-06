18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Новосибирцы рассказали о первых в 2023 году укусах клещей

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

На этот раз «клещевой сезон» открыли в Куйбышевском районе Новосибирской области.

pxhere.com

5 марта в Новосибирской области зафиксировали первые случаи укусов клещей, пишет «АиФ-Новосибирск». Об укусах сообщили в администрации Куйбышевского района. Местные власти отметили, что клещи просыпаются сразу после установления плюсовой температуры.

В центральной районной больнице прокомментировали, что в медучреждение поступила вакцина от клещевого энцефалита.

Делать прививку рекомендуется за несколько месяцев до начала активизации клещей. Прививки обязательно нужно ставить тем, кто весной и летом часто бывает в парках и лесах.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: