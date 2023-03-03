Новосибирские предприниматели отправят гуманитарную помощь в Сирию

В гуманитарном грузе весом более 17 тонн — продукты питания, средства гигиены и лекарства для пострадавших.
Гуманитарную помощь для пострадавших при землетрясении в Сирии собрали предприниматели Новосибирской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В гуманитарном грузе — крупы, мучные изделия, подсолнечное масло, консервы, а также лекарства и средства гигиены. В Сирию направят более 17 тонн помощи.
6 марта груз приедет в Москву. Оттуда под эгидой Национального центра управления обороной России его доставят пострадавшим.
«Это не первый раз, когда предприниматели и власти Новосибирской области помогают Сирии. В 2021 году я лично ездил в составе российской гуманитарной миссии, мы доставляли помощь для больниц и жителей провинции Хомс. Были привезены дизельные генераторы, продовольственные товары от новосибирских производителей, а также спортивный инвентарь и комплекты одеял и подушек. Сейчас мы объединились в помощи людям, пострадавшим от землетрясения», – прокомментировал глава регионального минпромторга Андрей Гончаров.
Фото: minrpp.nso.ru
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