Новосибирские предприниматели отправят гуманитарную помощь в Сирию

Гуманитарную помощь для пострадавших при землетрясении в Сирии собрали предприниматели Новосибирской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В гуманитарном грузе — крупы, мучные изделия, подсолнечное масло, консервы, а также лекарства и средства гигиены. В Сирию направят более 17 тонн помощи.

6 марта груз приедет в Москву. Оттуда под эгидой Национального центра управления обороной России его доставят пострадавшим.