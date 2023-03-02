В новосибирском правительстве обсудили празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Заседание областного организационного комитета «Победа» провел губернатор Андрей Травников.
В рамках заседания, прошедшего в правительстве Новосибирской области, главе региона доложили об итогах мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы, и подготовке к празднованию 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Также прозвучали доклады о нравственно-патриотическом воспитании новосибирской молодёжи как основе государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, о деятельности Новосибирского регионального общественного военно-патриотического движения «Защитник».
Андрей Травников напомнил, что 2023-й богат на знаменательные даты. «Мы уже отметили 80-летие прорыва блокады Ленинграда, победы в Сталинградской битве, впереди – 78-летие Победы, юбилеи Курской битвы, битвы за Кавказ, освобождения Донбасса и многих городов, ставших символами героизма и мужества нашего народа, в их числе – Орёл, Белгород, Харьков, Смоленск, Таганрог, Новороссийск, Брянск, Мелитополь, Мариуполь, Днепропетровск, Киев. План мероприятий по подготовке и празднованию 78-й годовщины Победы фактически уже реализуется. К его выполнению надо подойти максимально ответственно, не допуская формализма. Можно использовать новые инструменты и подходы, выработанные с момента начала специальной военной операции. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин своим указом утвердил Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Надо объединить план работы оргкомитета «Победа», план мероприятий к празднованию очередной годовщины с той работой, которую мы активизировали в 2022 году, с формами взаимодействия с нашей молодёжью. Здесь же – и вовлечение общественных организаций, и забота о наших ветеранах и тружениках тыла, включая ветеранов всех локальных войн и конфликтов и участников СВО», – отметил губернатор.
В Новосибирской области в приоритетном порядке решаются социальные и жилищно-бытовые проблемы ветеранов, вопросы поддержания их здоровья и жизненной активности. По состоянию на 01.02.2023 в Новосибирской области проживали 5 577 ветеранов Великой Отечественной войны, из которых 630 человек – участники войны и приравненные к ним лица (инвалиды, блокадники, несовершеннолетние узники концлагерей) и 4 947 – труженики тыла.
Все меры социальной поддержки предоставляются ветеранам своевременно и в полном объёме. В преддверии Дня Победы, традиционно, все участники войны и приравненные к ним категории ветеранов за счёт средств областного бюджета получат единовременную денежную выплату. Продолжается работа по улучшению жилищных условий ветеранов, проводится ежегодная диспансеризация.
Особую роль в нравственно-патриотическом воспитании населения Новосибирской области играют памятно-мемориальные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, а также поздравления и чествования ветеранов Великой Отечественной войны. За два последних года в развитии системы воспитания приняты важные государственные решения. Во всех образовательных организациях с сентября 2021 года реализуются программы воспитания, разработанные с учётом мнения родительских комитетов, советов учащихся и календарные планы воспитательной работы.
С февраля 2022 года в области организована работа проекта #МЫВМЕСТЕ, успешно функционируют центры сбора гуманитарной помощи. С октября 2022 года приоритетными задачами работы штабов стали: помощь военнослужащим и мобилизованным гражданам, а также их семьям.
Фото: nso.ru
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