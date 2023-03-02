В новосибирском правительстве обсудили празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

В рамках заседания, прошедшего в правительстве Новосибирской области, главе региона доложили об итогах мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы, и подготовке к празднованию 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Также прозвучали доклады о нравственно-патриотическом воспитании новосибирской молодёжи как основе государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, о деятельности Новосибирского регионального общественного военно-патриотического движения «Защитник».