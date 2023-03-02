Новосибирцы предложили создать аллею памяти на месте взорвавшегося дома на Линейной

Новосибирцы считают, что необходимо открыть аллею памяти на месте взорвавшегося дома на Линейной, 39,. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

«9 февраля 2023 года в результате взрыва газа в многоквартирном доме по адресу: г. Новосибирск, ул. Линейная 39 погибло 14 человек. В числе погибших была девочка 2 лет. Дом восстановлению не подлежит, — сказано в петиции. — Жители окрестных домов, родственники и близкие погибших, а также сами жители этого дома, которым повезло остаться в живых, просят на месте дома организовать аллею памяти, сквер или парк».

К настоящему моменту петицию подписали 234 человека.

Фото: nso.ru