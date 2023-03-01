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Оздоровительные учреждения Новосибирской области готовы принять участников спецоперации по реабилитационным сертификатам

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В регионе реализуется губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших ранение».

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Более 80 человек участников СВО каждые полмесяца смогут проходить оздоровительные курсы в областном комплексном центре социальной реабилитации «Надежда». 1 марта на территории Новосибирской области начинает реализацию губернаторский проект «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших ранение».

По реабилитационному сертификату участники СВО смогут бесплатно получать услуги по социально-медицинской и профессиональной реабилитации, в том числе на базе реабилитационных и оздоровительных учреждений региона.

Как отметил в ходе пресс-тура 28 февраля заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, получить реабилитационный сертификат можно, обратившись с заявлением в центры и офисы государственных и муниципальных услуг «Мои Документы», а также при личном посещении отделов организации социального обслуживания населения администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Срок действия социального сертификата составляет один год.

Одним из учреждений, специалисты которого будут реабилитировать участников СВО, является подведомственное министерству труда и социального развития Новосибирской области, ГАУСО НСО «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда». Социальная и медицинская реабилитация будет проводиться в условиях дневного и круглосуточного стационаров временного пребывания, продолжительностью 14 дней. Дневное пребывание в полустационаре рассчитано на 41 место, круглосуточный стационар – на 42 места.

Реабилитация представляет собой комплекс оздоровительных процедур, включая занятия с психологом, направленных на максимально возможное восстановление или компенсацию нарушенных в результате ранения нормальных психических и физиологических функций человеческого организма, возможной трудоспособности и адаптации к жизни.

В составе команды центра, которая будет осуществлять непосредственное взаимодействие с участниками проекта – социальные и медицинские работники, а также сотрудники, на которых лежит задача по организации досуга для участников СВО во время прохождения оздоровительного курса.

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