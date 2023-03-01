Андрей Травников вручил новосибирским спасателям ключи от новых машин

Поздравляя спасателей с торжественной датой, Андрей Травников отметил, что Министерство по чрезвычайным ситуациям, спасательные службы и построенные на их базе системы защиты населения, системы гражданской обороны сегодня являются гордостью нашей страны. «Ваши коллеги неоднократно доказывали это, участвуя в различных международных операциях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Сегодня они работают в Сирии и Турции, устраняя последствия ужасных землетрясений. Вам также своей работой не один раз удавалось доказывать, что жители Новосибирской области находятся под надёжной опекой и защитой. Уверен, что в этом строю есть люди, участвовавшие в ликвидации трагедии на Линейной, 39. Пользуясь случаем, ещё раз благодарю вас и ваших товарищей за слаженную, оперативную, надёжную работу на всех авариях и инцидентах, где вам приходится помогать нашим жителям. Желаю, чтобы ваша служба была успешной, а мы чувствовали уверенность и защиту за вашими плечами. Сегодня мы передаем вам новую партию техники, которая должна способствовать повышению результативности вашей работы, служить долго и быть такой же надёжной, как наши спасатели».