Какое место в национальном рейтинге губернаторов занял Андрей Травников?

Глава Новосибирской области Андрей Травников сохранил 15 место в топе глав регионов России, сообщили аналитики проекта «Национальный рейтинг». Исследование проводилось с января по февраль этого года.

Эксперты считают, что глава региона может записать в свой актив принятое региональным Заксобранием решение об отмене прямых выборов мэра Новосибирска и наукограда Кольцово.

Новый порядок избрания мэров вписывается в федеральный тренд, а также позволит ликвидировать базу для межэлитных очагов напряженности и политических конфликтов. Кроме этого, это позволит сэкономить бюджетные деньги, которые тратятся на выборы.

Андрей Травников во время связи с президентом Путиным по видеосвязи рассказал о результатах развития региона и получил положительный отклик. Позиции губернатора укрепило и его участие в качестве председателя комиссии Госсовета по направлению «Наука» в заседании Совета по науке и образованию, которой было посвящено реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере под руководством Путина. Кроме того, Андрей Травников принимал участие в открытии нового пассажирского терминала в аэропорту Толмачево, где состоялся телемост с президентом.

Новосибирская области под руководством Андрея Травникова вовлечена в федеральную повестку. К примеру, регион выделил почти 1 млрд рублей на восстановление новых российских территорий. Жителям Херсона и Херсонсокой области выделены первые жилищные сертификаты, также власти помогают семьям бойцов, которые находятся в зоне проведения спецоперации.

Андрей Травников продемонстрировал высокие организаторские качества во время трагедии на улице Линейной, где в жилом доме взорвался газ. Губернатор лично проконтролировал работу всех служб по устранению последствий ЧП, кроме этого, он распорядился оперативно направить средства на расселение жильцов дома.

Аналитики отмечают стабильное положение Андрея Травникова в «Национальном рейтинге» и считают, что в непростом 2023 году наш губернатор демонстрирует уверенность и готовность противостоять трудностям.

Фото: nso.ru