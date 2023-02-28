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Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете чайлдфри-пропаганды

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Изменения могут коснуться Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о запрете пропаганды добровольного отказа от детей среди несовершеннолетних. Автором инициативы выступила депутат нижней палаты российского парламента Эльвира Аиткулова и заксобрание Башкирии, сообщает НДН.инфо.

Соответствующий документ появился накануне в электронной базе Государственной думы. Изменения могут коснуться двух статей — 2 и 5 — Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Авторы инициативы уверены, что «сторонники идеологии «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ».

Также авторы отметили, что пропаганда добровольного отказа от детей «ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения».

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