Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете чайлдфри-пропаганды

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект о запрете пропаганды добровольного отказа от детей среди несовершеннолетних. Автором инициативы выступила депутат нижней палаты российского парламента Эльвира Аиткулова и заксобрание Башкирии, сообщает НДН.инфо.

Соответствующий документ появился накануне в электронной базе Государственной думы. Изменения могут коснуться двух статей — 2 и 5 — Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Авторы инициативы уверены, что «сторонники идеологии «чайлдфри» распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ».

Также авторы отметили, что пропаганда добровольного отказа от детей «ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения».