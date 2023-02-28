С 1 марта в Новосибирске стартует выдача путевок в детские сады

В Новосибирске с 1 марта начнут выдавать путевки в детские сады. Комплектование учреждений продлится до 31 августа, сообщили в городской администрации.

В этом году из дошкольных образовательных учреждений планируют выпустить более 20,5 тысяч ребят. Это число в мэрии назвали рекордным.

«С 1 сентября по 1 февраля пройдет доукомплектование. С 1 июня начнется прием детей в детские сады», − прокомментировали в муниципалитете.

Комплектование детсадов будет проходить по программе «Электронный детский сад». Процесс проходит таким образом: в детский сад направляется путевка в электронном виде. Затем родители получают сообщение или уведомление на портале Госуслуг. Кроме того, им может поступить звонок. При этом есть возможность попасть на личный прием.

Начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев отмечает, что вопрос приема детей в возрасте от трех до семи лет почти решен. Также он сообщает, что принцип территориальности будет сохраняться.