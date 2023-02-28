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В России могут запретить работу по «удаленке» для уехавших за границу ИТ-специалистов

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Соответствующую рекомендацию для Минцифры обсудили в Государственной думе.

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На пленарном заседании Госдума РФ приняла постановление с рекомендацией для Минцифры продумать запрет дистанционной работы уехавших из России ИТ-специалистов. Так, работникам сферы программирования могут запретить заниматься разработкой государственных информационных систем и участвовать в работах с оборотом персональных данных.

«Рекомендовать Министерству цифрового развития совместно с Государственной думой проработать вопрос о запрете удаленной работы для граждан — IT-специалистов, выехавших за пределы Российской Федерации после начала специальной военной операции, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных», — сказано в документе.

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