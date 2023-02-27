Утром 1 марта новосибирцы услышат звуки сирен

В Новосибирской области 1 марта в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах будет проверена система оповещения населения.

В 10:40 по местному времени сработают сигналы электросирен и системы оповещения населения. Проведение комплексной проверки готовности системы оповещения населения Новосибирской области пройдет с запуском оконечных средств оповещения и прерыванием вещательных программ телерадиоканалов и станций путем замещения их сигналом гражданской обороны.

Жителям рекомендовано соблюдать спокойствие и заниматься своими обычными делами.