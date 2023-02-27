Как изменится плата за коммунальные услуги с 1 марта?

После внеочередного повышения тарифов ЖКХ с 1 декабря 2022 года с 1 марта коммунальные счета могут еще вырасти, невзирая на обещания властей не проводить новую индексацию до июля 2024 года. И хотя изменения тарифов до этого времени и не предполагается, расходы на услуги ЖКХ все равно вырастут, правда, не у всех.

Всё дело в изменении нормативов расчета на ОДН. Как сообщает banki.ru, сейчас норматив формируется, исходя из мощности подключаемого оборудования и удельных расходов ресурсов. А новый норматив будет формироваться методом аналогов: за основу будут брать показания счетчиков в домах с такими же конструктивными особенностями и в аналогичных климатических зонах. Кроме того, в строке расходов на общедомовые нужды появится новый тариф — подогрев воды. Раньше его не было.

Эксперты отмечают, что прежде всего новый способ подсчета приведет к повышенным платежам за ОДН в домах старого фонда, где не установлены счетчики на общедомовые нужды.

Однако и жителям оснащенных счетчиками новостроек, возможно, также придется платить больше. В случае если фактическое потребление окажется выше норматива. Перевести дом на расчет по нормативу нельзя, если в доме установлены счетчики.

Прогнозных значений повышения счетов нет, но чем старше дом и ниже энергоэффективность, тем больше ожидается рост. Конечная сумма зависит от региона и дома.

«Собственники жилья совместно с управляющей компанией смогут установить собственный норматив потребления ОДН, но только методом аналогов. Зато этот норматив будет действовать только для вашего дома, но условие остается прежним — он должен быть приближен к фактическому потреблению, — сообщает издание. — Второй способ — установить общедомовые счетчики. В момент установки жильцам придется заплатить за сами приборы и установку, но зато платить вы начнете столько, сколько потратили. Однако это возможно не во всех домах из-за конструктивных и инженерных особенностей».