Андрей Травников дал поручение об ускоренном расселении дома на Линейной

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в правительстве региона поручил ускорить работу по расселению аварийного дома по ул. Линейной, 39.

«Нужно проводить все необходимые процедуры оперативнее. После подписания постановления правительства о включении этого дома в региональную программу расселения аварийного жилья, автоматически все документы сразу должны быть запущены в работу», – подчеркнул глава региона.



Кроме того, Андрей Травников поручил ускорить процедуры расселения аварийного дома по улице Линейной.



Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов доложил губернатору о том, что соглашение, подготовленное по результатам принятого распоряжение, будет заключено уже сегодня. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что соглашение подписывается, в скором времени должны быть завершены необходимые оценочные работы.



Напомним, что жилые помещения для расселения жильцов муниципальных квартир пострадавшего дома на Линейной будут приобретены на средства бюджета области по результатам конкурсных процедур. В свою очередь, собственникам квартир будет предоставлено возмещение за изымаемые аварийные жилые помещения в соответствии с рыночной стоимостью жилья. Форма возмещения, предоставление выплаты либо жилого помещения, будет определена на основании соглашений, заключенных между мэрией города Новосибирска и собственниками жилых помещений.