С какого возраста дети могут подрабатывать? Ответили новосибирские родители

Каждый третий родитель уверен, что подростку начинать подрабатывать можно с 14 лет. Об этом рассказали аналитики сервиса SuperJob по итогам проведенного соцопроса. В исследовании принимали участие и жители Новосибирской области.

Большая часть респондентов полагает, что начинать подрабатывать можно с момента получения паспорта: 35% опрошенных считают возможным заключение трудового договора с 14-15-летним подростком. С точки зрения 27% россиян, трудоустройство допустимо с 16—17 лет. В том, что выходить на рынок труда можно только по достижении совершеннолетия, уверены 12%. Каждый одиннадцатый (9%) считает, что подросток не должен работать, пока не получит профессию.

6% опрошенных уверены в допустимости труда детей с 12—13 лет. И всего 3% родителей считают, что ребенок может начинать работать еще до достижения им возраста 12 лет.

Отмечается, что в допустимости трудоустройства до 15 лет больше всего убеждены отцы. При этом матери считают, что торопиться с работой не нужно. Среди тех, кто уверен, что сначала нужно получить профессию и лишь потом начинать работать, тоже больше среди женщин.