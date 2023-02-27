В МЧС России рассказали о смягчении требований противопожарной безопасности

В МЧС России сообщили о смягчении требований противопожарной безопасности при сжигании мусора и приготовлении еды на открытом огне. В частности, с 1 марта этого года жители смогут разжигать мангалы на расстоянии не менее пяти метров от дома.

После того как в силу вступят изменения правил противопожарного режима, разрешено будет сжигать сухую траву на дачных участках на расстоянии 15 метров от построек.

В ведомстве отметили, что это самое расстояние можно сократить, если использовать для этого металлическую емкость. Бочка должна быть без прогаров и с крышкой.

Ранее россияне могли жарить шашлыки в мангалах в 20 метрах от дома, костры разрешалось разводить как минимум на расстоянии 50 метров от жилища.