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Сколько человек в Новосибирской области заболели корью?

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В Управлении Роспотребнадзора по нашему региону сообщили, что большинство из пациентов уже вылечились.

pixabay.com

В Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали о количестве заболевших корью. По данным ведомства, диагноз подтвердился у 79 человек, при этом 52 из них уже выздоровели.

«Заболевание распространялось среди непривитого населения, в том числе лиц, отказавшихся от прививки, а также не имеющих информации о том, была ли проведена иммунизация в детском возрасте», — сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

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