Сколько человек в Новосибирской области заболели корью?

В Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области рассказали о количестве заболевших корью. По данным ведомства, диагноз подтвердился у 79 человек, при этом 52 из них уже выздоровели.

«Заболевание распространялось среди непривитого населения, в том числе лиц, отказавшихся от прививки, а также не имеющих информации о том, была ли проведена иммунизация в детском возрасте», — сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.