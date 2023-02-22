Как будут работать новосибирские медучреждения на длинных выходных?

Как пояснили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, в предстоящие праздничные и выходные дни жители региона смогут обратиться за экстренной и неотложной медицинской помощью ежедневно с 9.00 до 15.00. Звонки по неотложным поводам поликлиники будут принимать с 8.00 до 14.00. Телефон единой регистратуры 122 все выходные дни будет работать с 9.00 до 15.00.



Отделения неотложной помощи клинической стоматологической поликлиники № 3 (ул. Петухова, 20) и Новосибирской областной стоматологической поликлиники (ул. Театральная, 46) будут работать круглосуточно.



Также на территории Новосибирска с 23 по 26 февраля будут круглосуточно работать травмпункты по следующим адресам: ул. Серебренниковская, 43; пр. Дзержинского, 44; 2 пер. Пархоменко, 7; ул. Героев революции, 5; ул. Зорге, 47/1; ул. А. Невского, 9.