Андрей Травников — о реализации инициатив президента РФ в Новосибирской области

Андрей Травников отметил, что главный посыл – мы уверены в своей правде! Россия больше не намерена жить по чужим советам и остается суверенной страной, как бы тяжело отстаивать это право нам ни пришлось.

«Новый сигнал, который прозвучал – сигнал в адрес российского бизнеса: надо не только жить и зарабатывать в своей стране, необходимо вкладывать в родную страну, заниматься её развитием. Я уверен, что это не только дополнительная возможность для социального и экономического развития регионов, это новый толчок для научно-технологического развития России. Как сказал один из крупных предпринимателей, мы покупаем западные технологии для того, чтобы не отстать от западных конкурентов, но никогда не ставили перед собой цель их обгонять и, соответственно, вкладываться в собственные опережающие технологии и исследования. Уверен, что теперь мы такую возможность получим. Для Новосибирской области это очень важно.

Ещё один посыл – создание государственного фонда по оказанию помощи участникам боевых действий и семьям военнослужащих. Безусловно, это важное управленческое решение. Сегодня работа проделывается большая во всех регионах, в том числе, во всех муниципалитетах Новосибирской области. Мы стараемся максимально скоординировать ее. Появление такой единой государственной структуры позволит привлекать не только дополнительные финансовые ресурсы, но самое главное – создать единую систему оказания помощи бойцам и их родным», – подчеркнул губернатор.