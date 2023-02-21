В каких сферах чаще всего новосибирцы получают питание за счет работодателя?

Российские работодатели в течение года упомянули компенсацию питания для своих сотрудников почти в 200 тысячах вакансий. По данным hh.ru, в Новосибирской области таких предложений было более шести с половиной тысяч.

«Чаще других могут получить питание на рабочем месте или его компенсацию в Новосибирской области представители рабочего персонала (25% вакансий от всего объема таких предложений в 2022 году), работники транспортной сферы и логистики (23%), сотрудники из сферы продаж (20%), работники из ресторанного направления (19%) и строители (18%). Кроме того, достаточно часто компенсация питания встречается в вакансиях из сферы производства (12%), административного персонала (8%) и в ИТ-вакансиях (6%)», — сказано в исследовании.

Реже на питание за счет начальства могут рассчитывать госслужащие, юристы, работники массмедиа и сферы искусства, специалисты закупок и консультирования.

В среднем компании готовы потратить на компенсацию питания для одного сотрудника 283 рубля в день. Среди наиболее распространенных компенсаций — надбавка к зарплате, горячие обеды в офисе. Менее распространенный вариант — карты питания и скидки в ближайших заведениях.