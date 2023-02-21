На какую поддержку в 2023 году могут рассчитывать новосибирские предприниматели?

По итогам прошлого года в Новосибирской области гранты и субсидии по областной госпрограмме получили 57 молодых и социальных предпринимателей, а также 16 субъектов МСП предоставлены средства на приобретение оборудования – в 2023 году по этим направлениям господдержка увеличена практически вдвое.

О существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе, итогах этой деятельности в прошедшем году и планах на 2023 год рассказал в ходе пресс-конференции министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.



«По данным на январь этого года, количество субъектов предпринимательства в Новосибирской области – 144 174, из них вновь созданных – 22 442. По сравнению с показателями 2021 года, на четверть увеличилось количество уникальных граждан, желающих вести свой бизнес, которые получили услуги в центре «Мой Бизнес», – рассказал Андрей Гончаров, – В 2022 году из средств федерального и областного бюджетов на поддержку было направлено 462,2 млн рублей по утвержденной Правительством региона государственной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», в рамках которой реализуются задачи национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



В 2022 году господдержка в форме грантов оказана 57 субъектам МСП из числа молодых предпринимателей и социальных предпринимателей на сумму 27 млн рублей, сумма гранта варьируется от 100 до 500 тыс. руб. Сумма субсидий на гранты в 2023 году увеличена в 1,4 раза и составляет 39 млн руб. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования предоставлены 16 предпринимателям на общую сумму 23,5 млн рублей. На 2023 год увеличены субсидии в два раза до 50 млн рублей. «В 2023 году получить статус «социального предпринимателя» сможет владелец ИП с инвалидностью, для этого не обязательно иметь в штате компании сотрудников. В связи с этим мы планируем прирост заявок, и готовы оказывать содействие на всех этапах», – отметил министр.



Кроме того, поддержку предпринимателей по различным направлениям в рамках нацпроекта оказывают созданные в регионе государственные фонды и учреждения – Фонд микрофинансирования, Фонд развития промышленности, региональный гарантийный фонд, Центр «Мой бизнес».



Получить подробную информацию о действующих в регионе мерах поддержки предпринимателей можно на сайте министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, и по телефону горячей линии 8(800)-600- 34-07.