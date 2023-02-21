Подарок для сильной половины: 25% новосибирских женщин поздравят супругов с 23 февраля

Жители Новосибирской области планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3200 рублей. С прошлого года эта сумма увеличилась на 300 рублей, сообщает сервис SuperJob.

В Москве сумма на подарок равна 3700 рублей, в Краснодаре — 3600 рублей, а меньше всего готовы потратиться на подарок к этому празднику жители Перми — 2300 рублей.

Чаще всего женщины покупают подарки для своих мужей, это планируют сделать 25% опрошенных. Каждая седьмая сделает подарок для отца, а каждая четвёртая — для сына.

Мужчины делают подарки на этот праздник реже, к примеру, отца поздравит только каждый девятый участник опроса.

Согласно полученным результатам, каждый пятый новосибирец утверждает, что не хочет подарков ко Дню защитника Отечества. Девятая часть мужского населения Новосибирской области хотела бы получить деньги, а в итоге без презентов остаётся каждый четвертый.