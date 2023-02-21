Сколько иностранных работников приехало за год в Новосибирскую область?

В прошлом году общее число фактов постановки на миграционный учет иностранных работников, включая продления регистраций и перерегистрации, составило 11,8 млн, сообщает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza со ссылкой на миграционную статистику МВД.

Более 40% регистраций пришлось на Москву и Подмосковье (за год иностранцы оформили 4,8 млн регистраций в столичном регионе), в 12,8% случаев иностранные работники регистрировались в Петербурге и Ленобласти (1,5 млн регистраций).

Кроме того, в числе регионов-лидеров по количеству трудовых мигрантов оказались Краснодарский край (на субъект пришлось 2,7% от числа всех регистраций, или 319 тысяч), Иркутская область (2,3%, или 275 тысяч), Свердловская область (2,2%, или 264 тысячи), Амурская область и Приморский край (по 1,8%, или 216 тысяч и 211 тысяч соответственно), Татарстан (1,6%, или 192 тысячи), а также Красноярский край (1,5%, или 180 тысяч).

Наш регион разместился во второй десятке по количеству регистраций трудовых мигрантов. В 2022 году Новосибирской области этот показатель составил 154 тысячи, на 16% больше, чем в 2021-м.

Больше 90% прироста иностранной рабочей силы пришлось суммарно на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Также значительно выросло число трудовых мигрантов из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая.