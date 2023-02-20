Накануне Дня защитника Отечества в новосибирском правительстве прошел «Урок мужества»

Это лишь одно из мероприятий региона, посвященных 23 февраля.
Объединить несколько поколений в едином желании отдать дань уважения защитникам Родины на «Уроке мужества» собрались 20 февраля в правительстве региона участники боевых действий, представители ветеранских организаций, воспитанники военно-патриотических клубов, курсанты отрядов «Юнармии», кадетских корпусов, участники поискового движения и волонтёрского корпуса, участники «Российского движения школьников», студенты и школьники.
Заместитель губернатора Сергей Нелюбов поприветствовал участников «Урока мужества» от имени губернатора Андрея Травникова и подчеркнул, что это одно из мероприятий, посвященных памятной дате России – Дню защитника Отечества.
Объединить несколько поколений в едином желании отдать дань уважения защитникам Родины на «Уроке мужества» собрались 20 февраля в правительстве региона участники боевых действий, представители ветеранских организаций, воспитанники военно-патриотических клубов, курсанты отрядов «Юнармии», кадетских корпусов, участники поискового движения и волонтёрского корпуса, участники «Российского движения школьников», студенты и школьники.
Заместитель губернатора Сергей Нелюбов поприветствовал участников «Урока мужества» от имени губернатора Андрея Травникова и подчеркнул, что это одно из мероприятий, посвященных памятной дате России – Дню защитника Отечества.
К участникам «Урока мужества» обратились с приветственными словами участники боевых действий, представители ветеранских организаций, представители депутатского корпуса региона. Об опыте сохранения исторической памяти рассказали представители Венгеровского района Новосибирской области на примере нашего земляка, уроженца Венгеровского района, Героя Советского Союза Петра Парфёновича Барбашова, погибшего под Владикавказом в 1942 году.
Как отмечалось в ходе мероприятия, основной посыл Урока Мужества – на примере героических судеб наших земляков показать подрастающему поколению образ защитника Родины и рассказать о подвигах героев, отдавших жизнь за свою страну.
Фото: nso.ru
Комментарии (0)