Накануне Дня защитника Отечества в новосибирском правительстве прошел «Урок мужества»

Объединить несколько поколений в едином желании отдать дань уважения защитникам Родины на «Уроке мужества» собрались 20 февраля в правительстве региона участники боевых действий, представители ветеранских организаций, воспитанники военно-патриотических клубов, курсанты отрядов «Юнармии», кадетских корпусов, участники поискового движения и волонтёрского корпуса, участники «Российского движения школьников», студенты и школьники.

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов поприветствовал участников «Урока мужества» от имени губернатора Андрея Травникова и подчеркнул, что это одно из мероприятий, посвященных памятной дате России – Дню защитника Отечества.