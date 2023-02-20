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Каким нейросеть изобразила город Новосибирск?

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На фоне брутальных соседей-сибиряков, Омска и Иркутска, наш город выглядит совсем юным.

Нейросеть Midjourney сгенерировала невероятные образы некоторых российских городов в человеческих обликах, сообщает издание НДН.инфо. Антропоморфный вид нейронные сети предали и нескольким сибирским региональным центрам.

Иркутск, основанный в 1661 году, предстал в образе сурового мужчины средних, за его спиной — заснеженный, холодный город.

Крупнейший город Республики Бурятия, зародившийся в 1666 году, тоже выглядит брутально. Нейросети видят Улан-Удэ как мужчину монголоидной расы воинственного вида. За его спиной — постройки традиционной азиатской архитектуры.

Человеческий образ Омска тоже отличается мощью и колоритом: мужчина, точно сошедший со страниц боевого фэнтези, стоит на фоне готических зданий.

Новосибирск, основанный в 1893 году, но ставший городом только в 1903-м, в противовес мрачным мужчинам, выглядит мальчиком не старше десяти лет. Светловолосый, голубоглазый, он стоит посреди леса.

Фото: Midjourney 

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