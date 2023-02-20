Новосибирские школьники получат сертификаты на путешествия

Школьники 5-9 классов Новосибирской области смогут принять участие в новой программе по предоставлению социальных сертификатов на путешествия по Новосибирской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Соответствующие изменения в госпрограмму «Развитие туризма в Новосибирской области» утверждены Правительством региона 20 февраля на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова.

Как рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, в госпрограмму «Развитие туризма в Новосибирской области» вносится новое мероприятие – региональный проект «Повышение доступности туристических продуктов». «В рамках мероприятия с 2023 года планируется предоставление государственной услуги по созданию условий в Новосибирской области для обеспечения отдельных категорий граждан возможностью путешествовать с целью развития туристского потенциала нашего региона в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Новосибирская область подтвердила готовность в апробации механизмов организации оказания предоставлении государственной услуги с целью развития туристского потенциала Российской Федерации. Апробация предполагает внедрение в 2023 году государственной услуги по выдаче не менее 3000 социальных сертификатов номинальной стоимостью 8 тысяч рублей, которые учащиеся 5-9 классов смогут обменять у туроператора из реестра исполнителей на путешествие по Новосибирской области», – пояснил Лев Решетников. Кроме того, в рамках регионального проекта планируется проведение в 2023 году фестиваля «Электронный берег» в Новосибирской области с федеральной господдержкой.