В Новосибирской области разработают региональный план по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин

Вопросы развития гражданской активности женщин, сохранения их здоровья и социального благополучия обсудили в правительстве региона на заседании Совета женщин при губернаторе Новосибирской области.

Заседание Совета провел заместитель председателя правительства – министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов. Основными темами для обсуждения стали направления по реализации Национальной стратегии на 2023 – 2030 годы в регионе, среди ключевых – укрепление позиции женщин в общественно-политической жизни, создание условий для развития их гражданской активности, сохранение здоровья женщин всех возрастов, профилактика социального неблагополучия.



Зампред областного правительства отметил, что для качественной работы необходимо полностью погружаться в структуру, постоянно пересматривать свои подходы и модернизировать их. Деятельность Совета в обновленном составе направлена на поиск возможностей применения федеральных стратегий в связи со спецификой региона.



Также в рамках расширенного заседания подвели итоги предыдущей Национальной стратегии, которая была реализована в период с 2017 по 2022 годы в Новосибирской области. Отдельно заслушали выступления о проделанной работе в сфере здоровьесбережения женщин и их участия в предпринимательской деятельности. В ближайшее время в рамках Совета будет организована работа по созданию регионального плана реализации Национальной стратегии на ближайшие три года.