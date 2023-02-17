В Новосибирской области новый регоператор по обращению с ТКО — как изменится плата за услугу?

В мэрии Новосибирска рассказали, какие изменения вызовет приход нового регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. На смену «Экологии-Новосибирск», работавшей в этом статусе с 2019 года, пришло муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»).

«Спецавтохозяйство» приступило к обязанностям регоператора с 11 февраля. Тариф для получателей услуг останется тем же, что был при «Экологии-Новосибирск», — 79 рублей 9 копеек ежемесячно в расчете на одного человека.

Тем, у кого был открыт лицевой счет в «Экологии-Новосибирск», не нужно будет перезаключать договор с новым регоператором. Все корректировки будет произведены автоматически.