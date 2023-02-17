18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Новосибирской области новый регоператор по обращению с ТКО — как изменится плата за услугу?

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

С 11 февраля функции регоператора вместо «Экологии-Новосибирск» выполняет МУП «Спецавтохозяйство».

pixabay.com

В мэрии Новосибирска рассказали, какие изменения вызовет приход нового регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. На смену «Экологии-Новосибирск», работавшей в этом статусе с 2019 года, пришло муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»).

«Спецавтохозяйство» приступило к обязанностям регоператора с 11 февраля. Тариф для получателей услуг останется тем же, что был при «Экологии-Новосибирск», — 79 рублей 9 копеек ежемесячно в расчете на одного человека.

Тем, у кого был открыт лицевой счет в «Экологии-Новосибирск», не нужно будет перезаключать договор с новым регоператором. Все корректировки будет произведены автоматически.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: