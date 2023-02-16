Ночь — не повод отдыхать: 42% новосибирцев видят сны о работе

Женщин «трудовые» сновидения посещают чаще, чем мужчин — 51% против 35%.
42% новосибирцев признались, что периодически продолжают работать даже во сне. У 57% участников опроса сервиса Superjob подобных сновидений не случается.
Чаще рабочие сновидения посещают женщин. Больше половины (51%) сибирячек смотрят сны про работу. Среди мужчин таковых значительно меньше — лишь 35%.
Число тех, кого посещают сны, а иногда и кошмары, связанные с работой, зависит от возраста — 57% среди молодежи до 24 лет и 39% среди новосибирцев старше 45.
Исследователи также отмечают, что с ростом уровня доходов трудовые сны все реже беспокоят новосибирцев: 48% среди опрошенных с зарплатой до 30 тысяч рублей и 41% среди сотрудников с зарплатой от 80 тысяч рублей.
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