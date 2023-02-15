Новосибирцы признаны рекордсменами СФО по количеству заключенных брачных союзов

По результатам прошлого года Новосибирская область стала лидером СФО по заключению браков. В нашем регионе за этот период создано 22,52 тысячи семей, это на 17,36%больше, чем в 2021-м.

На втором месте оказался Красноярский край — 22,25 тыс. браков, на третьем — Иркутская область (19,08 тыс.). Далее следуют Кузбасс, Алтайский край, Омская и Томская области, Хакасия, Тува и Республика Алтай.

Всего в Сибири в 2022 году было заключено 129,87 тысяч браков, что больше, чем в 2021-м на 17,8%.