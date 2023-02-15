Сотрудники МАСС Новосибирска спасли за прошедший год почти 800 человек

Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска подвел итоги работы в 2022-м. За год спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска (МАСС) провели 2775 оперативных выездов, спасли 795 человек, оказали помощь 1633 пострадавшим людям.

Муниципальные спасатели обеспечивали безопасность населения на водных объектах. В период купального сезона были выставлены 14 спасательных постов и работали три оперативные группы. Во время сезона спасли 78 человек, оказали помощь – 22.

Кроме того, активно выполнялись работы по экологической безопасности: утилизированы ртутьсодержащие лампы, приборы и отходы.

В прошедшем году количество пожаров в жилых домах по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилось почти на 6% (произошло 3033 пожара). В жилом секторе наблюдается снижение количества пожаров на 12,2% (751 случай).

Специалисты проинструктировали о мерах пожарной безопасности почти 550 тысяч человек, организовали 2365 тренировок по эвакуации людей при пожаре из зданий с массовым пребыванием людей, провели 620 профилактических рейдов в частном секторе. В ходе рейдов обследовали 2377 индивидуальных домов (в том числе 1043 дома, в которых проживают социально незащищенные и социально неблагополучные граждане).

Всего в течение 2022 года единая дежурно-диспетчерская служб приняла более 236 тысяч обращений.

Фото: vk.com/mass54