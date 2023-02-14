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В правительстве Новосибирской области обсудили профилактику детских суицидов

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В числе профилактических инструментов названа работа мобильных бригад и позитивный контент в интернете.

pxhere.com

На «негативную» информацию, которую дети и подростки ищут в глобальной Сети, будет выдаваться положительный контент, а на каждую проблемную ситуацию в семье с детьми приедет мобильная бригада. Эти и другие инструменты по усилению профилактики детской преступности и суицидов рассмотрены в правительстве Новосибирской области на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории региона, прошедшей под председательством замгубернатора Сергея Нелюбова.

Заместитель губернатора подчеркнул, что в регионе активно внедряются новые формы и технологии работы с несовершеннолетними. Так, ведется работа по распространению позитивного контента среди несовершеннолетних в интернете, в том числе, анализ поисковыми информационными системами заданных запросов и выдача на негативную информацию положительного контента. «Такой инструмент призван стать средством профилактики распространения информации о суицидах, пропаганды другой запрещенной информации, а также навязывания интерпретаций геополитических событий», – подчеркнул Сергей Нелюбов.

С докладами выступили министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. Как отмечалось в ходе заседания, мобильная рабочая группа комиссии адресно выезжает для работы по конкретным ситуациям для рассмотрения и выявления причин, способствовавших совершению преступлений в отношении детей, а также совершению ими суицидов. Также рассмотрены вопросы дополнительной занятости детей, создания временных рабочих мест для молодых людей, участие подростков в Российском движением детей и молодежи «Движение первых» и другие.

По итогам заседания комиссии профильным министерствам и муниципалитетам Новосибирской области поручено активизировать профилактическую работу с несовершеннолетними и родителями, лицами их заменяющими, состоящими на учетах в органах внутренних дел.

Всероссийский телефон доверия для детей и подростков 8-800-200-01-22.

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