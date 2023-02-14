Мэрия Новосибирска выплатила пострадавшим при взрыве на улице Линейной почти 10 миллионов рублей

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева во время аппаратного совещания 14 февраля 2023 года рассказала о денежных выплатах, которые получили жильцы дома по адресу улица Линейная, 39, где на прошлой неделе прогремел взрыв.

«По данным на вечер 13 февраля 2023 года из городского бюджета сделано 196 выплат. Это 51 выплата по 100 тысяч рублей и 145 выплат по 32 тысячи рублей. Общая сумма составляет 9 740 000 млн рублей», — отметила госпожа Незамаева.

Напомним, что трагедия произошла утром 9 февраля: в жилом доме по адресу улица Линейная, 39 взорвался газ, из-за чего обрушился подъезд. В результате масштабного ЧП погибло 14 человек.