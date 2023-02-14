Андрей Травников – о ключевых задачах в работе соцслужб Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провёл традиционное оперативное совещание с членами правительства региона и руководителями муниципальных образований. С докладом о развитии социальных сервисов для организации социального обслуживания и сопровождения семей с детьми выступила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Напомним, что по поручению губернатора в регионе усилена профилактическая работа с семьями, воспитывающими детей. «Профилактика семейного неблагополучия и повышение доступности услуг для семей с детьми – ключевые задачи в работе социальных служб, – подчеркнул Андрей Травников. – Безусловно, мы будем помогать каждой семье, которая оказалась в сложной жизненной ситуации. Главная наша цель – это профилактика и предупреждение. Нужно сделать так, чтобы уровень социального семейного неблагополучия в целом в Новосибирской области снижался, и количество семей, которое нуждается в такой срочной, пожарной помощи, было как можно меньше. Именно о таком подходе мы договаривались с Уполномоченным по правам ребёнка при президенте России Марией Львовой-Беловой. Этот принцип наше министерство начинает внедрять в свою работу. Просьба, этот подход – с упором на профилактику, предупреждение семейного неблагополучия – практиковать в своей работе, транслировать в адрес всех подразделений, которые занимаются работой с семьями».

Создание и развитие сети социальных сервисов осуществляется в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Новосибирской области» и проектной деятельности министерства и организаций социального обслуживания.

В 2022 году Новосибирская область в составе 8 субъектов Российской Федерации стала участником пилотного проекта по созданию семейных многофункциональных центров. Инициатором проекта выступили Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках деятельности семейных МФЦ максимально персонифицирован процесс – рассматривается не только обращение семьи, например, запрос на получение путёвки в детский оздоровительный лагерь, а проводится диагностика потребностей в целом. В рамках проактивного информирования семье предоставляется информация о полном спектр услуг, которыми она может воспользоваться. За счёт внедрения принципа «одного окна» сокращён потребительский путь, оптимизирован сам процесс обращения и получения услуг.

Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, создано 52 сервиса на базе 22 организаций. Это позволило увеличить ежегодный охват семей более чем на 1,5 тыс. Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавших от жестокого обращения, и их семей, создано 16 служб на базе 15 организаций. Охват комплексной реабилитацией в 2022 году составил более 2 000 детей, что на 30% больше в сравнении с 2020 годом. Для семей с детьми с низким уровнем дохода создано 15 сервисов на базе 15 организаций.

Министерство труда и соцразвития в рамках государственной программы «Социальная поддержка в Новосибирской области» предоставляет субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. Поддерживаются инициативные проекты, предусматривающие, в том числе, создание и развитие площадок, служб для системной поддержки семей с детьми. В 2022 году поддержано развитие социальных сервисов и проектов на базе 31 СО НКО. Им выделено 45 субсидий на общую сумму 17 млн 139 тыс. рублей. В 2023 году запланировано 45 субсидий на общую сумму 24 млн 700 тыс. рублей.