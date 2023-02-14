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Новосибирцы рассказали, на каких условиях готовы работать на Крайнем Севере

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Основной пункт — высокая зарплата: почти 40% респондентов заявили, что их устроит оплата труда в размере 200-300 тысяч рублей.

pxhere.com

Новосибирцы согласны отправиться на Крайний Север, если им предложат зарплату в 300 тысяч рублей. Исследование на эту тему провел сервис по поиску работы «Зарплата.ру».

Согласно результатам опроса, работать в арктической зоне согласились бы 35% респондентов в возрасте от 25 до 55 лет. 96% из них — ради приличной зарплаты. 41% опрошенных готовы выезжать в тундру или тайгу в командировки. 29% человек выбрали вахтовый метод, а 30% — могут переехать.

36% жителей согласны на работу в тяжелых климатических условиях ради карьерного роста, 31% — ради трудоустройства в известную и влиятельную компанию. 26% опрошенных поехали бы на Север, чтобы сменить обстановку, 20% — для получения опыта в управлении.

Респонденты также назвали отталкиващие факторы. Это трудности с жильем (73%), некомфортные условия переезда (45%), зависимость от климата (42%), экологическая обстановка (27%) и неразвитая инфраструктура (23%).

Новосибирцы полагают, что переезжать стоит ради работы в промышленном секторе, IT, финансовой сфере, строительном бизнесе, сфере медицины, образования и транспорта.

39% человек подпишут договор при зарплате в 200-300 тысяч рублей, 36% согласны на ежемесячный доход в 100-200 тысяч рублей. 20% готовы на этот радикальный шаг только ради оплаты труда в 300 тысяч рублей.

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